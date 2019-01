"Causa-me alguma apreensão." Presidente de Braga preocupado com situação do hospital

O Presidente da Câmara Municipal de Braga está preocupado com o modelo de gestão do hospital de cidade, depois de o grupo José de Mello Saúde ter confirmado o fim do contrato para manter a gestão da parceria público-privada.​



O fim do contrato já tinha sido dado como certo pela ministra da Saúde e, esta quinta-feira, o Jornal de Negócios revelou que o Governo vai lançar um novo concurso público internacional para a gestão do hospital de Braga.



Em declarações à TSF, Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, lamenta que não tenha sido possível um acordo que permitisse ao grupo José Mello assegurar a gestão até estar concluído o novo concurso.

"Confesso que me causa alguma apreensão porque este retorno à esfera pública vai ser, por si só, um fator de perturbação na gestão e vai criar muitas indefinições não só para os cuidados de saúde que estão a ser prestados à população mas também para a própria situação dos profissionais envolvidos no hospital", explica o autarca.

Na perspetiva do presidente da Câmara de Braga "teria sido preferível manter a gestão atual até ao fim do concurso, chegar a um entendimento com o atual parceiro para prolongar".

O autarca de Braga e outras personalidades que fazem parte do conselho para o desenvolvimento sustentável do hospital pediram em dezembro uma reunião ao primeiro-ministro, mas até agora não obtiveram resposta.