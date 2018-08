Centro Hospitalar de Gaia/ Espinho admite "internamentos inapropriados"

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho admite que existem "internamentos inapropriados no Serviço de Urgência" e garante que está a ser feito um esforço para eliminar" essa situação.



A garantia surge na sequência da denúncia feita pela Ordem dos Enfermeiros. João Paulo Carvalho, presidente da secção norte, descreve que encontrou no hospital doentes acamados há cinco dias, "tendo o mesmo hospital camas disponíveis nos diferentes serviços de internamento".

João Paulo Carvalho diz que os doentes estão instalados "num espaço que não é adequado para o efeito, sem condições, sem capacidade de prestação de cuidados seguros e de qualidade, quando no hospital existiam e continuam a existir camas vagas".

João Paulo Carvalho descreve a situação que encontrou no CH VNG/ Espinho

O responsável da Ordem dos Enfermeiros diz ter tido a garantia de que a situação seria corrigida, mas sublinha que, depois de várias visitas ao hospital, o cenário se mantém.

"O problema é que fomos lá no dia 31 [de julho] e continuavam doentes internados na urgência, fomos lá no dia 1 [de agosto] continuavam doentes internados na urgência. Isto sempre com camas livres nos diferentes serviços", adianta.

Ouça as declarações do responsável da Ordem dos Enfermeiros



Num comunicado enviado à TSF, o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho diz que está a trabalhar na reorganização e melhoria de resposta aos doentes do Serviço de Urgência e que "está a fazer um esforço para eliminar os internamentos inapropriados.

No entanto, o hospital sublinha que "os tempos de resposta aos diversos tipos de doentes, mesmo nos casos de inapropriação, situam-se dentro do clinicamente recomendado".