Centros de saúde da região Norte com horário de funcionamento alargado

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte alargou o horário de funcionamento de "grande parte" dos centros de saúde da região Norte, no âmbito do Plano de Contingência para Temperaturas Adversas/Inverno, divulgou o organismo esta quinta-feira.

"Esta medida foi implementada por questões de planeamento e precaução e não implicou o reforço das equipas. Apenas alguns Serviços de Atendimento Complementar, em horário alargado, foram dotados de mais recursos", revelou, em comunicado.

Na nota, a ARS Norte lembra que em caso de necessidade a "primeira decisão" deverá ser recorrer à Linha Saúde 24 - 808 24 24 24.