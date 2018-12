Coma bem e desacelere. Que cuidados deve ter este Natal para proteger o coração

"Este Natal dê um presente ao seu Coração" é o mote da nova campanha da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. A ideia é aproveitar a época de Natal para adotar hábitos mais saudáveis.



João Brum Silveira, cardiologista e presidente da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, diz à TSF que é possível começar este novo caminho, mesmo numa época de alguns excessos.

A campanha tem como base 4 pontos essenciais para proteger o coração: "Primeiro: ter cuidado com a alimentação, fazer escolhas alimentares saudáveis. Segundo: Praticar exercício físico - e muitas vezes esta é uma altura de grande convívio familiar, o que propicia um bom ambiente para que as pessoas façam exercício físico.Terceiro: tentar diminuir o stress e programar bem a vida. Quarto: as pessoas que têm doenças crónicas - tensão alta, colesterol alto, diabetes, etc. - devem lembrar-se de tomar sempre a medicação."

João Brum Silveira lembra ainda que há fatores de risco para o coração que estão bem identificados.

"Há fatores de risco que não são modificáveis que são o sexo, a idade e a hereditariedade. Mas há fatores modificáveis que assentam em dois pilares: o tabagismo e os fatores relacionados com o excesso de peso - a hipertensão, o colesterol alto e a diabetes. Com o estilo de vida que nós temos hoje o stress e a sedentariedade são também fatores de risco."