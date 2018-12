Três casos de sarampo confirmados na Madeira

O Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) confirmou esta quinta-feira que há três casos de sarampo na Madeira, admitindo que se trata de um surto.

"Foram confirmados laboratorialmente três casos de sarampo na Região Autónoma da Madeira com ligação epidemiológica entre si, confirmando-se a existência de um surto", refere o IASAÚDE em comunicado.

Segundo este organismo, tratam-se de três adultos, dois do sexo feminino e um do sexo masculino, que apresentaram uma evolução benigna da doença e que tiveram alta hospitalar.

"Num dos casos confirmados está em investigação a ligação epidemiológica com os surtos em curso na região de Lisboa e Vale do Tejo", adianta o organismo, salientando que "a Autoridade Regional de Saúde está a investigar e a acompanhar a situação de acordo com o previsto no Programa Nacional da Eliminação do Sarampo."