Costa "não pode prometer" que cirurgias vão ser realizadas sem explicar como o vai conseguir

O bastonário da Ordem dos Médicos considera que não vai ser fácil resolver o problema criado pelo adiamento de mais de cinco mil cirurgias devido à greve dos enfermeiros.

Em declarações à TSF, Miguel Guimarães comentou as palavras do primeiro-ministro, que garantiu no debate quinzenal desta terça-feira que estas mesmas cirurgias serão realizadas no primeiro trimestre de 2019 ,sublinhando que António Costa precisa de explicar como vai conseguir isso.

"Dizer que vai resolver o problema até março, abril ou maio, seja o que for, não pode prometer isso. Tem listas de espera dentro do Sistema Nacional de Saúde (SNS) que ultrapassam os tempos máximos de resposta garantidos em muitos hospitais portugueses. Não vai resolver o problema das listas de espera, não conseguiu até agora, não o vai resolver em dois meses. Existem esperas para além daquilo que é aceitável", alerta Miguel Guimarães.

Miguel Guimarães entende que António Costa deve explicar como pretende resolver problemas com as cirurgias.

A resposta dada aos doentes é, para Miguel Guimarães, a dimensão mais importante, pedindo para isso que "se acionem os mecanismos legais que existem dentro do próprio ministério da Saúde." Nesse sentido, o bastonário explica que é preciso procurar alternativas "dentro dos hospitais do SNS que tenham capacidade de resposta, que não estejam a ser afetados diretamente - porque indiretamente são todos - por esta greve."

Esgotada esta possibilidade, Miguel Guimarães sugere que António Costa "resolva o problema dos doentes que ficaram atrasados, seja no setor social ou no privado. A questão é que o primeiro-ministro tem que dizer-nos o que vai fazer. Isso é que é fundamental."