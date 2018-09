Cuidadores Informais acusam António Costa de "falta de vontade política"

A Associação de Cuidadores Informais acusa António Costa de "falta de vontade política" por descartar, para já, a ideia de incluir no Orçamento do Estado (OE) mecanismos de apoio aos cuidadores informais.

Em declarações no Fórum TSF, Sofia Figueiredo diz não perceber a decisão e deixa um recado ao primeiro-ministro.

A presidente da Associação de Cuidadores Informais lembra que os 800 mil cuidadores que existem no país têm "as vidas em suspenso" e apela aos partidos políticos que rejeitem o OE do próximo ano se não houver medidas a pensar nos cuidadores.

A rede de cuidados continuados não chega a todos, lembra. Além disso, esta rede depende de uma fonte rendimento dos cuidadores, que em muitos casos não existe. "Essa pessoa empobrece cada vez mais".

No debate quinzenal desta quarta-feira, o Primeiro-ministro anunciou que não pensa incluir qualquer apoio aos cuidadores no próximo Orçamento do Estado e defendeu que "é preciso medir os custos".

António Costa explicou que o plano custaria no ano zero 120 milhões de euros, mas na velocidade de cruzeiro, o custo subiria para os 800 milhões de euros por ano.

Apesar de considerar a discussão "prematura", Costa admite que que "existe um consenso político muito alargado" nesta matéria, pelo que "não será certamente o Governo a pôr-se fora deste consenso".

"Presumo que seja muito prematuro, neste Orçamento do Estado, poder ter concluída a avaliação do custo desta matéria. Registamos naturalmente que do BE até ao presidente da República, em torno do cuidador informal e não será certamente o Governo a pôr-se fora deste consenso", disse.

Esta quinta-feira os cuidadores informais voltam a concentrar-se em vigília, em frente à Assembleia da República. Pedem uma revisão da lei laboral e que o tempo em que prestam cuidados seja contemplado para efeitos da carreira contributiva.

Um estudo promovido pela Comissão Europeia conclui que o Estado português tem feito pouco para combater o maior risco de pobreza dos milhares de cuidadores informais, quase sempre mulheres, que tratam dos seus familiares em casa.