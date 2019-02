Cuidadores são os olhos dos médicos. "É muito melhor" recuperar em casa, admitem doentes

Perto do serviço de Urgência, a equipa prepara, no pequeno gabinete, mais uma ronda de trabalho. Têm de visitar cinco doentes, que trocaram o hospital pelas suas casas. Pedro Tadeu é coordenador do serviço de hospitalização domiciliária da unidade de Santa Maria da Feira, e diz que as diferenças são notórias.

"O doente é extremamente agredido no ambiente hospitalar. É agredido do ponto de vista físico, porque está exposta a infeções, a agressões, como picadas, colheitas... que nós continuamos a fazer, mas em casa a perceção é diferente".

A repórter Sónia Santos Silva partiu, numa destas manhãs, do Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, para acompanhar, no terreno, o trabalho da equipa de hospitalização domiciliária onde o serviço parece já bastante rotinado

Os benefícios para o doente estendem-se ao plano emocional. "A pessoa doente já se sente desprotegida. Se os filhos trabalham e não podem ir vê-lo, ou se são muitos e têm de se dividir... Isso também mexe com o doente, em termos emocionais".

O hospital também ganha, mais camas livres e menos gastos financeiros.

"A poupança é de 25 a 30 por cento. Existe também a possibilidade de ter mais camas livres, sem risco para o doente. Por exemplo, se for alguém que sofra de uma endocardite, uma infeção da camada interior do coração, essa pessoa tem de fazer antibiótico durante várias semanas. Se essa cama for desocupada, isso permite-nos realizar cerca de 20 cirurgias programadas".

Inspirado no modelo do hospital Garcia de Orta, pioneiro em Portugal na área da hospitalização domiciliária, em Santa Maria da Feira, Pedro Tadeu teve de fazer alguns reajustes, porque a área de cobertura é muito superior. "Só incluímos no programa doentes que vivam a cerca de 30 minutos de distância do hospital. E mesmo assim percorremos muitas vezes mais de cem quilómetros por dia".

A assistência em casa, é diária, mas não se aplica a qualquer doente. Os critérios passam por um diagnóstico estável de doença aguda ou crónica. Tem de haver um cuidador e só por vontade expressa do beneficiário.

O dia-a-dia e uma equipa de Hospitalização Domiciliária

"Vamos carregados, sim. Levamos tudo o que é necessário para cada doente". Maria Monteiro é a enfermeira coordenadora do serviço. Antes de partir admite que nesta nova missão, que começou em novembro do ano passado, sente algo diferente. "O sentimento é que temos tempo para eles. Conseguimos prestar-lhes cuidados adaptados à pessoa. À sua religião, às suas crenças, à prática que fazem em casa".

A mochila e os sacos estão prontos. Habituada a enfermarias e corredores, a médica Joana Malheiro não tem dúvidas que o futuro, passa pela hospitalização domiciliária.

"Parece que só o facto de estarem em casa já houve uma recuperação de 50 por cento. E isso é muito bom para nós. Às vezes ficam um bocadinho receosos, porque é uma coisa nova, que desconhecem, mas depois já não querem outra coisa".

Médica e enfermeira partem num automóvel, devidamente identificado. Poucos minutos depois estacionam à porta do primeiro doente do dia.

"Bom dia! Podemos entrar?". O portão abre-se de imediato, pela mão de uma mulher idosa que já se habituou a esta rotina. Dentro da casa, logo no piso térreo, numa sala com chão forrado a azulejo, o senhor Abílio, vestido de pijama, espera a equipa perto da lareira para contar o que aconteceu desde a última visita. Maria Ângela, a mulher é a cuidadora de serviço, o braço direito da equipa clínica.

"São os nossos olhos. A gente chega cá e ela vai explicar-nos o que se passou desde a última visita".

A enfermeira Maria Monteiro conta que a primeira visita domiciliária é longa e começa, na maioria dos casos, com algum receio. "Ficam com muito medo, porque nós temos que lhes explicar tudo. Nós capacitamos o cuidador. Eles sentem alguma ansiedade, medo, porque há tanta coisa que eles têm de fazer com o doente, que eles acabam por ter medo".

Maria Ângela assume o papel sem queixas e diz-se esclarecida sobre tudo o que tem de fazer. Para o senhor Abílio, até agora tudo tem corrido bem, não há reclamações a apresentar. "Como sabia que ia ser bem servido e ia ter uma equipa de excelência para nos servir, não hesitei. É uma categoria! É uma categoria!".

A medicação do marido está distribuída por pequenos sacos de plástico, agrafados pela ordem cronológica das tomas. Maria Ângela é analfabeta, mas orienta-se bem. "Mesmo sem saber ler, eu já sei como lhe dar os medicamentos. Deixam tudo em doses preparadas".

A visita termina e para onde seguimos? "Para Mozelos", responde Maria Monteiro, ao mesmo tempo que explica que os enfermeiros fazem o roteiro consoante a proximidade das casas dos doentes.

A viagem até à casa de Sara é rápida. A cadela labrador ladra assim que chega a médica e enfermeira.

Depois de subirem as escadas exteriores, dirigem-se até ao quarto da paciente. A média de idades dos doentes em hospitalização domiciliária é de 67 anos. Sara é muito mais jovem, tem 21 anos e optou pela hospitalização domiciliária depois de lhe ser diagnosticada uma infeção urinária, da qual decorreram algumas complicações.

A ida ao serviço de Urgência aconteceu há já alguns dias. Esteve lá internada algumas horas, até que lhe apresentaram o novo serviço. Maria Eugénia, não pensou duas vezes ter a filha perto de si. "Eu não sabia que isto existia. Por acaso ia propor que ela viesse para casa, porque tenho uma outra filha que é enfermeira. Mas nunca imaginei... Foi a maior alegria".

Também aqui, a cuidadora sabe bem o que tem de fazer. "Tenho que ver a febre, tenho de insistir com ela para beber líquidos. Estou sempre atenta, a ver se é preciso alguma coisa. Caso contrário, eu ligo para o número que deixaram aqui".

Maria Monteiro acrescenta, "que está é a magia de que eu falava. Na primeira visita vemos as feições de quem está aterrorizado com tantas informações. Quando regressam, na visita seguinte, não nos faltam sorrisos na cara".

Sara reforça que esta foi a melhor opção. "É muito preferível estar casa, do que no hospital. Estou com os meus pais, é muito melhor".

Cada utente recebe os utensílios necessários à monitorização do seu estado de saúde, "como balança, termómetro, que depois têm de devolver no final do internamento", reforça Maria Monteiro.

A manhã está terminada. Na mesma freguesia, na casa do senhor António, o almoço está servido ao meio-dia em ponto, mas é adiado para a consulta domiciliária.

Sentado, com dificuldade, na cadeira de madeira, António diz que apesar de tudo, aqui está melhor que no hospital. "Não tenho nenhuma razão de queixa de quem cá vem. Nada a dizer".

Carlos Rocha, o genro, o cuidador de serviço, também admite que a doença, seja qual for, se cura melhor em casa. "Aqui, ele está muito melhor. A casa é pequenina, por isso estamos sempre perto dele".

A rotina, para a equipa de enfermagem, com cinco elementos, repete-se todos os dias. Os médicos, tal como no hospital, fazem a ronda de segunda a sexta-feira. Quando necessário, qualquer profissional está disponível a qualquer hora, sem marcação prévia. Basta ligar.

Hospitalização domiciliária no SNS

Delfim Rodrigues, é coordenador de Hospitalização Domiciliária no Serviço Nacional de Saúde (SNS). À TSF faz um balanço da aposta do Ministério da Saúde na hospitalização domiciliária. "Foi um compromisso assumido em outubro de 2018. Vinte e cinco hospitais comprometeram-se, até final de junho, a abrir uma unidade de hospitalização domiciliária. Alguns já tinham iniciado esse trabalho, como o Hospital Garcia de Orta e depois arrancaram outros". Até agora pelo menos sete hospitais e centros hospitalares de todo o país já estão a cumprir o contrato.

Delfim Rodrigues é coordenador de Hospitalização Domiciliária no SNS e é da opinião, que dentro de poucos anos Portugal possa aumentar para centenas de milhares, o número de doentes abrangidos pela hospitalização domiciliária

Os contratos-programa preveem 215 camas, o que equivale a 7.300 doentes tratados em casa", acrescenta Delfim Rodrigues, que acrescenta que estes números representam uma cobertura - a nível de hospitais - de 56 por cento do SNS.

O coordenador de Hospitalização Domiciliária no SNS adianta ainda, que os estudos a nível internacional, e cujos resultados podem ser extrapolados para a realidade em Portugal, demonstram que 46 por cento dos doentes internados num hospital reúnem condições para recuperarem em casa. "Os hospitais públicos internam, por ano, cerca de um milhão e duzentos mil doentes. Ou seja, cerca de quinhentos mil poderiam estar em casa". Os objetivos a curto prazo são mais modestos, mas a longo prazo, Delfim Rodrigues estima que este cenário seja uma realidade no nosso país. Talvez dento de uma década, ou menos, e para isso, refere que "são necessárias cerca de onze mil camas de internamento nas casas dos pacientes".