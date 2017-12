Cuidados Continuados reforçados com mais de 500 camas

A medida vai criar respostas para mais 850 doentes no próximo ano. O Instituto da Segurança Social e as Administrações Regionais de Saúde vão celebrar contratos-programa com 45 entidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados para reforçar os serviços com mais de 543 camas e também mais vagas de apoio domiciliário.

Os contratos vão abranger misericórdias e Instituições Particulares de Solidariedade Social de várias regiões do país.

O Coordenador da reforma dos Cuidados Continuados Integrados, Manuel Lopes, explicou à TSF que foram criadas novas respostas para a rede geral de Cuidados Continuados com mais 543 camas para internamento e também mais 350 respostas nos Cuidados Integrados de Saúde Mental.

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, criada em 2006, tem como objetivo a recuperação, manutenção e prestação de cuidados integrados a utentes dependentes. Envolve vários parceiros sociais ou privados, a sociedade civil e o Estado como principal incentivador.