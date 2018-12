De comestível a radioativo, o radio foi descoberto há 120 anos

A descoberta do metal de cor prateada, radioativo, que ganha brilho azul no escuro, valeu a Marie Curie o Prémio Nobel da Química em 1911. Mas esta substancia radioativa chegou a ser usado em produtos do dia-a-dia.

Descoberto em 1898 a partir do urânio, o rádio chegou a ser usado em produtos dentífricos, cosméticos, chocolate e foi mesmo vendido como água, dizia-se que dava saúde e força. Carlos Fiolhais, professor de física da Universidade de Coimbra, explica que esta nova substância cedo revelou o seu potencial.

Usado em chocolate ou vendido como água que dava "força e saúde", o professor Carlos Fiolhais explicou à jornalista Rute Fonseca que só mais tarde foi descoberto o potencial do radio no tratamento de doenças.

"O radio vem do latim raio, porque é uma substância extremamente radioativa. Foi encontrado num óxido de urânio, em mineral radioativo. O que caracterizava esta substância é que era muito mais radioativo que o urânio, mais de um milhão de vezes. O que fizeram foi procurar e através da luz identificaram uma risca de luz nova, que era algo desconhecido".

Ao mesmo tempo que se manifestavam os efeitos nocivos deste metal radioativo explorava-se o potencial do radio no tratamento de doenças.

"Se for aplicado em pequenas doses pode ser usado para destruir tecido ou células doentes. Mas descobriu-se isso da pior forma, o marido de Marie Curie chegou a fazer experiências em si próprio, a ver qual o efeito dermatológico daquela substância. Era uma altura em que as águas radioativas eram anunciadas como uma coisa boa".

No início do século XX o rádio fazia parte da composição de tintas brilhantes que coloriam os ponteiros e mostradores de relógios, mas as mulheres que trabalhavam nestas fábricas contraíram doenças como anemia e cancro. A partir da década de 50 o uso do radio já se limitava à medicina. Portugal está ligado à exploração do radio nas Minas da Urgeiriça.

Marie Curie morreu aos 66 anos com leucemia causada pela exposição excessiva ao radio.