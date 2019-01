Demissões no Dona Estefânia foram recusadas (e procura das urgências disparou)

O Centro Hospitalar de Lisboa Central recusou a demissão apresentada há cerca de um mês pelos nove chefes de equipa das urgências do Hospital Dona Estefânia, o único hospital exclusivamente pediátrico da região de Lisboa.

A informação é avançada à TSF pelo diretor da área da mulher, criança e adolescência no centro hospitalar, Gonçalo Cordeiro Ferreira, que explica que mesmo que estas demissões fossem aceites era impossível encontrar substitutos.

Não se "inventam" novos chefes de equipa de um dia para o outro.

Gonçalo Cordeiro Ferreira sublinha que nas últimas semanas a situação que já era grave, de falta de médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, agravou-se porque o tempo frio e a gripe fizeram disparar a procura nas urgências.

Por norma a procura ronda os 150 a 200 doentes por dia, mas esta semana já ultrapassou os 300, algo que devia justificar, pelos planos de contingência, um reforço de meios humanos.

Gonçalo Cordeiro Ferreira lamenta a falta de reforço de meios em época de gripe, ao contrário do previsto.

Esta quarta-feira foi aberta uma vaga para mais um médico, uma boa notícia para este responsável do Centro Hospitalar de Lisboa Central que fala num "sinal de boa vontade", mas ainda insuficiente para as muitas necessidades do hospital Dona Estefânia, sobretudo numa época como a atual de muita procura nas urgências.

Administração garante resposta

Fonte oficial do centro hospitalar garante à TSF que a administração tem "tentado dar resposta aos picos de afluência à urgência inseridos no Plano de Contingência em curso".

A mesma resposta refere que "as equipas médicas da urgência pediátrica têm sido reforçadas com recurso ao trabalho extraordinário, prestações de serviço médico e mobilização interna de médicos".



