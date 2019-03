Demitiu-se o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria demitiu-se, avança o jornal de Leiria .

Numa mensagem enviada esta manhã, Hélder Roque comunicou a decisão aos trabalhadores e revelou que apresentou a sua demissão à ministra da Saúde há quase uma semana.

O até agora presidente do Conselho de Administração revela que já tinha pedido para sair do cargo: "Por duas vezes, ao longo deste percurso, solicitei a minha saída. Por duas vezes me deram expectativas quanto à resolução de diversos dos problemas do CHL. Por duas vezes recuei expectante."

Hélder Roque reconhece que o CHL "vive momentos bastante difíceis e de bastante saturação" e entende que a situação resulta do facto de não existirem "condições para colmatar as necessidades mínimas em pessoal".

Além disso, "não há meios para investimento". As "medidas de contenção", lamenta, "acabam por só permitir a libertação de meios para que os mais gastadores paguem as suas dívidas".

Esta manhã, a comissão parlamentar de Saúde aprovou a audição na Assembleia da República, da ministra da Saúde, da Ordem dos Médicos e do Sindicato Independente dos Médicos, sendo também ouvido o conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria.