DGS quer reduzir açúcar adicionado aos iogurtes até 2021

Pedro Graça, Diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Geral da Saúde (DGS), revela que o governo, em parceria com a indústria alimentar, "está a consensualizar reduções graduais de açúcar ao longo destes 4 anos", de modo a que em 2021 se consiga ter menos 10 a 20% do açúcar adicionado". A DGS ressalva que não está em causa o açúcar naturalmente presente nos iogurtes.

O especialista da DGS diz que a estratégia passa por "identificar os produtos mais consumidos" e, dessa forma, alcançar o objetivo "sem reduzir o teor de lácteos", porque têm "claramente um produto de grande qualidade nutricional".

A TSF divulgou esta terça-feira o resultado de dois estudos do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge , que encontraram níveis muito elevados de sal ou açúcar em todos os tipos de alimentos processados. No caso do açúcar, em 167 iogurtes analisados, apenas 22 sólidos cumprem as recomendações das autoridades de saúde e no caso dos líquidos nenhum cumpria esses valores.