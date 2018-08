Quando aprendeu a tabela do ph na escola, provavelmente nunca pensou que a poderia usar para escolher o que comer e o que deixar fora do prato. Há, contudo, quem defenda que esta ferramenta é fundamental para uma alimentação equilibrada e inimiga de doenças como o cancro.

A dieta alcalina é um padrão alimentar que privilegia os alimentos alcalinos (com ph acima de sete) em detrimento dos alimentos ácidos (com ph abaixo de sete). É esta dieta que Duarte Alves, nutricionista e um dos autores do livro "A Cura pela Alimentação Alcalina" (em coautoria com Alexandre Fernandes), considera ser a mais adequada ao ser humano, uma vez que o sangue é alcalino por natureza.

"Cada vez mais, comemos produtos industrializados, altamente processados, cheios de corantes artificiais e conservantes, acidificantes, açúcares e farinhas refinadas, óleos hidrogenados e transgénicos. Nós estamos cada vez mais a ingerir aquilo que o nosso corpo não está preparado de maneira nenhuma", refere o nutricionista.

Quais os alimentos ácidos e os alimentos alcalinos?

Com um ph inferior a sete encontra os alimentos ácidos, ou seja, aqueles que deve evitar: "Refrigerantes e bebidas alcoólicas, adoçantes, café, leite de vaca, queijos, carnes vermelhas, produtos industrializados, chocolates (não o cacau), o sal refinado, molhos como ketchup e mostarda, leveduras, compotas, cereais refinados, pão branco, manteiga e margarinas."

Depois, com um ph muito acima do sete estão os alimentos altamente alcalinos, isto é, aqueles que deve privilegiar: "Água alcalina, água do mar, flor de sal ou sal dos Himalaias, pepino, tudo o que são brássicas (couve portuguesa, couve coração, brócolos, couve-flor, couve roxa), ervas aromáticas (salsa, coentros, manjericão, alecrim, tomilho), as algas, os espinafres, erva-trigo, erva de cevada, erva de aveia, sementes germinadas, sementes de abóbora, amêndoas cruas, a stevia."

O segredo para o equilíbrio é ingerir "dois a quatro alimentos alcalinos" por cada alimento ácido que consumir.

Corpo alcalino, corpo saudável

Os estudos científicos apontam e Duarte Alves concorda: "Não há nenhuma doença que se manifeste num meio alcalino".

É por isso que o nutricionista acredita que a alimentação alcalina ajuda a prevenir e a combater doenças como "os cancros, as doenças cardiovasculares e a hipertensão". Na origem de todos estes problemas está um órgão muitas vezes negligenciado: o intestino.

"Ao ingerirmos alimentos alcalinos, eles são altamente promotores de uma saúde gastrointestinal. O nosso segundo cérebro é realmente o intestino. Se nós ingerirmos alimentos para o qual ele não está preparado ele vai ativar todo o sistema imunitário para tentar expulsar o mais rapidamente possível todos esses agentes intoxicantes e inflamatórios para o qual ele não está preparado."

O ideal é fazer uma alimentação rica em antioxidantes e evitar os açúcares: "Isto faz com que as próprias células oncológicas não se repliquem da mesma forma e com a mesma rapidez, porque uma célula oncológica alimenta-se de açúcares e os açúcares são realmente alimentos muito ácidos", remata.

