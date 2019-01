"Dores de cabeça, calafrios ou febre?" A partir de hoje, o SNS avalia sintomas pela internet

O avaliador de sintomas é a grande novidade do novo site do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde . Com um conjunto rápido de perguntas e respostas, a nova ferramenta promete facilitar a vida aos doentes e otimizar a triagem.

"Se sente dores de cabeça, calafrios, febre... deixa ver se isto são sintomas de gripe e justifica um telefonema ou algo mais." A explicação é de Henrique Martins, presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Se nos primeiros tempos o avaliador vai centrar-se exclusivamente na gripe, depois o objetivo é alargar a lista de doenças e sintomas, de forma a ajustar os telefonemas que são feitos para a Linha Saúde 24.

A jornalista Maria Miguel Cabo explica-lhe o que irá encontrar no novo "avaliador de sintomas" do SNS

"Por um lado, poderá fazer com que pessoas que iriam telefonar não telefonem logo porque ficaram esclarecidas e sentem-se confortáveis com aquela avaliação que é feita, por outro lado, muitas vezes a recomendação do avaliador de sintomas é exatamente para telefonar, porque obviamente que esta ferramenta não substitui um telefonema, nem uma conversa com uma enfermeira ou enfermeiro", nota Henrique Martins.

Além do avaliador de sintomas, o novo site do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde promete mais e melhor informação sobre vários assuntos, como questões de saúde publica, viagens e vacinação.

O novo site começa a funcionar esta quarta-feira ao final da tarde, depois de ser apresentado numa cerimónia onde os serviços vão dar a conhecer novos projetos inteligência artificial para a saúde.