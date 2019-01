Duas mil cirurgias depois, Eduardo Barroso abandona o Serviço Nacional de Saúde

O cirurgião Eduardo Barroso despediu-se esta terça-feira do Serviço Nacional de Saúde. Numa homenagem pública ,o reconhecido médico afirmou que é preciso honrar o passado para melhor projetar o futuro, no mesmo dia em em que foi apresentada de forma oficial uma máquina hospitalar única na Europa: o primeiro robot em Portugal que vai auxiliar cirurgias.

Passaram os anos , passaram duas mil cirurgias. Chegaram os 70 anos, chegou a reforma e a homenagem. Sem falsa modéstia, como lição para o futuro, Eduardo Barroso honra o passado.

"Nós conquistámos uma reputação nacional que não pode ser deixada de lado. Temos neste momento que manter. Os mais novos têm que saber. A Europa sabe que nós existimos. Eu não diria o mundo inteiro, mas o mundo científico, o mundo da transplantação, o mundo da cirurgia hepatobiliar sabe que nós existimos."

Ousar no pensamento e na ação foi uma linha condutora para Eduardo Barroso. Despede-se emocionado no dia em que é apresentada oficialmente a Nexaris Angio-CT, uma máquina que permite procedimentos minimamente invasivos, combinando a angiografia com TAC - uma máquina única na Europa e projeta já o futuro, o robot há muito desejado está a ser preparado.

"Nós batemo-nos para que esse robot viesse para aqui: o primeiro do Serviço Nacional de Saúde."

Os cirurgiões João Rodrigues Pena e Eduardo Barroso foram pioneiros no transplante hepático há mais de 25 anos em Portugal - a homenagem é também uma simbólica passagem de testemunho.

"Tal como eu contei com o doutor Pena, eu estou sempre à vossa disposição, independentemente de agora, com todo o orgulho também, vestir uma nova camisola. Não é uma camisola contra ninguém, é uma camisola que me permite continuar aos 70 anos a fazer aquilo que eu gosto e aquilo em que posso ser útil: a Fundação Champalimaud."

O centro de transplantes hepáticos do Curry Cabral vai continuar a dar cartas e a bem servir os doentes, a garantia é dada por Eduardo Barroso e pela nova equipa já em funções.