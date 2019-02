É mesmo preciso esterilizar a chucha e as tetinas dos biberões?

"A esterilização é importante numa fase muito precoce da vida do bebé, porque ele tem o sistema imunitário bastante rudimentar e, nessa altura, faz sentido que tetinas e chupetas sejam esterilizadas com mais frequência", afirma a pediatra Carolina Prelhaz.

Mais tarde a desinfeção é menos exigente. "A partir do momento em que o bebés já levam os brinquedos à boca, andam pelo chão e põem as mãos na boca, deixa de fazer sentido fazer [a esterilização] de uma forma muito frequente."

E a regra dos cinco segundos, quando a chucha cai no chão? "Essa regra, eu penso que é para os pais não ficarem muito nervosos com a sujidade. É claro que se cai no chão e a criança põe tudo o que está no chão, inclusive as mãos, na boca, sim! Cinco segundos, dez segundos, sopra-se, passa-se por água - é uma coisa bastante descontraída. Num recém-nascido, temos um cuidado um bocadinho diferente, obviamente", responde Carolina Prelhaz.