É preciso consenso para aprovar a Lei de Bases da Saúde? Partidos respondem a Marcelo

As leis saídas do Parlamento tem de ser respeitadas por todos, quer por quem as produz, quer por quem as promulga. O Partido Socialista responde assim ao recado do Presidente da República sobre a necessidade de consenso na aprovação da Lei de Bases da Saúde.

No fórum TSF, conduzido por Manuel Acácio, a deputada socialista Jamila Madeira, defende que as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa não são uma preocupação para o PS, mas devem sê-lo para o PSD.

"As regras existem e são muito claras", nota.

Também o deputado do Bloco de Esquerda Moisés Ferreira estranha o possível recado do Presidente da República, que defende a necessidade de todos os partidos, incluindo PSD e CDS, se reverem no texto final, de modo a que a Lei de Bases da Saúde possa resistir em próximas legislaturas, ou seja, mesmo quando o PS já não for Governo.

Se a Lei de Bases da Saúde apenas contar com os votos do PS, PCP, "Verdes" e Bloco de Esquerda, Marcelo Rebelo de Sousa chumba o diploma.

"Será muito estranho vetar uma lei desta importância" este diploma, nota.

Já o PSD, pela voz do deputado Adão Silva, elogia o Presidente, que considera "oportuno" e critica o primeiro-ministro, que diz "arrogante".

"Esta arrogância de António Costa não pode continuar e numa matéria como a saúde é absolutamente intolerável".

O Presidente defendeu não deve existir "grande clivagem entre PS e PSD", nesta matéria, pois considera que cenário de constante mudança na lei de bases "não é compatível com investimentos a médio e longo prazo na saúde".