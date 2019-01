Furto de material causa atraso em exames no Hospital Egas Moniz

O Hospital Egas Moniz, em Lisboa, está a elaborar um plano para reagendar os exames no Serviço de Gastrenterologia por causa do furto de endoscópios nesta unidade hospitalar e já comunicou o caso ao Ministério Público.

Em resposta à agência Lusa a propósito do furto de endoscópios, esta terça-feira noticiado pelo Correio da Manhã (CM), o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) diz que este plano para "recuperação de agenda" nos exames no Serviço de Gastrenterologia tendo em conta os três hospitais deste centro (Egas Moniz, Santa Cruz e S. Francisco Xavier).

O CHLO diz que a situação ocorreu entre as 12h00 de domingo e as 08h00 de segunda-feira e que, logo que o furto foi detetado, foi participado à PSP, "que iniciou de imediato perícias e acompanha o caso".

"Foi igualmente comunicado ao Ministério Público e aberto inquérito interno", acrescenta.

Segundo aedição de terça-feira do CM, foram furtados equipamentos que servem para realizar endoscopias e colonoscopias (gastroscópicos e colonoscópicos), no valor de 300 mil euros.

"Os endoscópicos são equipamentos de imagem que se destinam a exames complementares de diagnóstico de Gastrenterologia", adianta o CHLO, explicando que os equipamentos estavam "numa unidade de Endoscopia, no edifício de Ambulatório do Hospital Egas Moniz que tem acesso restrito por portas com código e guardados em armários também com códigos de acesso".

A Unidade de Endoscopia, acrescenta o CHLO, tem atividade programada durante os dias úteis e é utilizada, caso necessário, em urgência para doentes internados no Hospital Egas Moniz, durante 7 dias da semana. A realização destes exames envolve médicos, enfermeiros e auxiliares.