Enfermeiros anunciam mais seis dias de greve em outubro

O sindicatos dos enfermeiros anunciaram mais seis dias de greve em outubro e uma manifestação, avança a RTP 3.

A próxima reunião entre governo e sindicatos é no dia 4 de outubro. Até lá, os enfermeiros esperam "uma nova proposta, como uma evolução de posição que vá ao encontro das reivindicações", disse aos jornalistas Guadalupe Simões, porta-voz das quatro estruturas sindicais.

"Depois de um processo negocial que tem estado a decorrer com significativos atrasos por parte do Ministério da Saúde, e depois de ter sido assumido um compromisso, no início do ano, de que este processo já deveria ter terminado, é completamente inadmissível que, por um lado, este ainda se mantenha e, por outro, que se mantenha ainda sem qualquer resposta por parte do Governo", defende.

Guadalupe Simões defende que aos enfermeiros "não restam alternativas".

Caso não se concretize, está prometida uma greve nos dias 10, 11, 16, 17, 18 e 19 de outubro.

Os enfermeiros deram início, na quinta-feira, a dois dias de greve nacional para pressionar o Governo a apresentar uma contraproposta ao diploma da carreira de enfermagem.



Os sindicatos reivindicam ainda o pagamento do suplemento remuneratório aos enfermeiros especialistas, a admissão de mais profissionais de saúde, um salário mínimo de 1.600 euros mensais, a possibilidade de chegar ao topo da carreira técnica superior, suplementos para funções de especialista, a criação de categoria na área da gestão e a aposentação antes dos 66 anos.



A greve foi convocada por todos os sindicatos de enfermeiros (SEP, Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros e o SERAM).