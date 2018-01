Este cão é instrutor de fitness

Tomé é o professor de quatro patas que vem dar esta aula juntamente com a preparadora física Inês Isidro e o treinador de cães João Topete. Os miúdos só têm olhos para o Tomé, o cão, o assistente das aulas.

A repórter Barbara Baldaia foi assistir a uma das aulas KidX, dedicadas a todas as crianças, em particular às que têm excesso de peso.

Hoje, Inês e João vêm dar a aula a uma IPSS. Quem nos abre a porta é Daniela Passinho. "Na Associação Sporting Clube da Cruz o foco é o sucesso escolar das crianças, que precisam de um apoio reforçado, mas promovemos também outras competências".

Esta parceria com o Cãovida já existe há dois anos, e com bons resultados, garante Daniela, explicando que "para além do respeito pelos animais", os alunos estão "mais atentos e muito motivados". Este é também um "momento em que extravasam energia". É "uma lufada de ar fresco" que vai ter "impacto no sucesso escolar".

Outro dos resultados com destaque é o combate ao sedentarismo e a perda de peso. Pedro sabe que está com uma barriga mais volumosa que o desejável. Ele chama-lhe pança. É o primeiro a chamar pelo cão. "Tomé, anda, vamos correr!".

Ainda assim, Pedro diz que gosta mais quando o assistente da aula é o outro cão que também costuma acompanhar os professores. "O Óscar é mais parecido comigo, gosta de comer e de descansar".

Uns preferem o Óscar, outros preferem o Tomé... mas parece que todos têm o mesmo exercício favorito: o futcão.

O Tomé é louco por bolas. E é treinado com base em estímulos positivos. "Todas as ações do cão são feitas com base na recompensa. Não é preciso sermos agressivos, não é preciso gritar", explica João Topete. Na mochila traz biscoitos para dar ao Tomé como recompensa.

Os cães da Cãovida já estão treinados para este tipo de atividades. Eles participam também em iniciativas com bebés e com idosos. No cani-trail, é o próprio cliente que leva o seu cão.

O conceito do Cãovida Club nasceu já há quase 7 anos. O fundador Jorge Pinto Ferreira recebeu um diagnóstico de pré-obesidade da filha Carolina com 6 anos. "Ter um cão não é só fazer festinhas, é correr, passear com ele, brincar e isso não custa, não é uma obrigação como lavar a louça", sublinha a preparadora física, vincando as vantagens de fazer exercício com a ajuda dos cães.

Os miúdos concordam e dizem que nem dão conta do tempo passar. "Eu pensava que ainda eram cinco e meia". Onde é que já vão as cinco e meia...