Sesta ajuda no controlo da pressão arterial

Os investigadores afirmam que quem repousa durante o dia é mais propenso a ter uma queda percetível na pressão sanguínea.

PUB

"O sono a meio do dia parece reduzir os níveis de pressão arterial na mesma magnitude de outras mudanças no estilo de vida", afirmou o cardiologista Manolis Kallistratos, do Hospital Geral AsKlepieion, em Voula, na Grécia, e co-autor do estudo.

De acordo com o mesmo investigador, os efeitos da sesta são parecidos aos de uma pequena dose de medicação e ao benefício de reduzir o consumo de sal e de álcool.

O estudo foi feito em 212 pessoas, com idade média de 62 anos e com proporção igual de homens e mulheres, divididas em dois grupos.

"Mesmo que ambos os grupos estivessem a receber o mesmo número de medicamentos e a pressão arterial estivesse bem controlada ainda havia uma diminuição significativa na pressão arterial entre aqueles que dormiam a meio do dia e os que não o faziam", disse ainda o investigador, ressalvando que mais investigação é necessária para certificar as conclusões iniciais.