Farmácia do São João pode em breve voltar a funcionar durante a noite

A farmácia do Hospital de São João, no Porto, pode em breve voltar a funcionar durante a noite.

O serviço farmacêutico noturno encerrou em janeiro por falta de farmacêuticos . Entretanto foi lançado um concurso para preencher quatro vagas sendo que duas delas já estarão ocupada, como revelou à TSF a Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos.

"Há a informação de que para o Hospital de São João, terá havido já a autorização para contratação de dois farmacêuticos. Mas na verdade, amanhã, segunda-feira, faremos uma reunião com os diretores dos serviços farmacêuticos a norte do país, concretamente da zona do Grande Porto, para nos inteirarmos da situação", explicou Ana Paula Martins.

Ana Paula Martins explica em que ponton está a situação da farmácia do Hospital de São João, no Porto

A Ordem aguarda também a ida ao Parlamento no seguimento de um pedido feito pelo CDS-PP.