Federação dos Sindicatos de Enfermeiros admite cinco dias de greve em agosto

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (FENSE) avisou hoje o Governo que marcará uma greve nacional entre os dias 13 e 17 de agosto caso se mantenham as reuniões inconclusivas, que duram há um ano.

Após uma reunião com representantes dos ministérios das Finanças e da Saúde, a FENSE avisou que, sem uma resposta à proposta de acordo coletivo de trabalho apresentada pelos enfermeiros, estes entrarão em greve, explicou aos jornalistas o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, José Correia Azevedo.

A FENSE está a negociar há um ano, com o Governo, uma carreira especial de enfermagem, mas segundo o sindicalista ainda não saíram sequer da primeira cláusula. "Andamos a discutir a forma e o conteúdo" e a "paciência esgotou-se", disse José Correia Azevedo.

O acordo coletivo de trabalho que a FENSE quer negociar prende-se com "lacunas" na carreira de enfermagem e consiste essencialmente na reintrodução da carreira de enfermeiro especialista, explicou o responsável.

"Queremos nos serviços de chefia enfermeiros diretores e queremos que os enfermeiros tenham uma carreira com escalões e uma tabela salarial decente", explicou, garantindo que com essas mudanças "os serviços irão funcionar melhor do que agora".

José Correia Azevedo lamentou que possivelmente tenha de recorrer à greve e disse que, quase um ano depois sem qualquer resultado, os sindicatos não podem ser acusados de não terem sido pacientes.

A FENSE, disse também, representa 10 mil dos pouco mais de 40 mil enfermeiros.

José Correia Azevedo tem dito que "o Estado deve aos Enfermeiros 13 anos, sete meses e 25 dias de congelamento, antes, durante a após 'troika'" e que isso está na "mesa negocial".