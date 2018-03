Funcionamento da urgência pediátrica do hospital de Évora está assegurado

Após um encontro com a administração do hospital de Évora, a Administração Regional de Saúde do Alentejo garante que está assegurado o funcionamento da urgência pediátrica do hospital.

Na segunda-feira, os 22 pediatras do hospital serviço alertaram para o risco de rotura da urgência. Esta terça-feira, a administração do hospital e a ARS do Alentejo reuniram-se para tentar resolver a situação e a solução encontrada passou por recorrer a um pediatra através da prestação de serviços.

José Robalo, presidente da ARS do Alentejo, explica a solução encontrada

Para já não há data para a reunião que vai juntar os pediatras e o presidente da ARS do Alentejo.