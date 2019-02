Galiza está a contratar médicos portugueses. E oferece o dobro do salário

"O Governo galego pretende abrir portas a profissionais de saúde de outras comunidades autónomas de Espanha e de Portugal. E começou por Portugal por razões de proximidade", informou o Serviço Galego de Saúde.

PUB

O salário oferecido aos médicos de família e pediatras portugueses corresponde a mais do dobro daquele que um clínico em início de carreira receberia em Portugal. Se por cá um médico recebe cerca de 2 mil euros brutos mensais, a Galiza está a oferecer quase 4.390 euros.

O Jornal de Notícias avança que os contratos podem ir de um a três anos, com as mesmas condições oferecidas aos médicos espanhóis: salários iguais, as mesmas licenças, folgas, jornada laboral e um mês de férias.

A jornalista Sara de Melo Rocha explica aquilo que a Galiza está a oferecer aos médicos portugueses

O bastonário da Ordem dos Médicos admite, em declarações ao Jornal de Notícias, que o anúncio é bastante atrativo, mas teme que a oferta possa vir a constituir uma "ameaça para o Serviço Nacional de Saúde" (SNS) português.

Miguel Guimarães admite que o SNS "já não tem capacidade para responder a todos os portugueses", sobretudo nas especialidades de medicina familiar e pediatria, e considera que a saída de clínicos para a Galiza irá agudizar o problema.

Também o presidente do Colégio da Especialidade de Pediatria, Jorge Amil Dias, encara com preocupação a contratação de portugueses para o serviço galego de saúde, reconhecendo que a oferta de vencimento na Galiza é muito superior à de Portugal.

Uma opinião partilhada pela Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, cujo presidente, Rui Nogueira, afirma que, perante este cenário, "fica difícil cativar os colegas para ingressarem na carreira médica sem outros motivos de atração".

O Ministério da Saúde não reagiu a esta notícia.