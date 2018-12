Greve dos enfermeiros chega ao fim com 10 mil cirurgias adiadas

A greve dos enfermeiros em blocos operatórios levou ao cancelamento de dez mil cirurgias. São contas dos sindicatos, no dia em que termina a greve nos blocos operatórios de cinco hospitais públicos. Lúcia Leite, da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros, admite à TSF que a adesão ao protesto ultrapassou todas as expectativas.

"O que nós esperávamos era uma posição de boa vontade do Governo, negociando uma coisa que não tem impacto financeiro imediato para além daquele que já estava previsto nas decisões do Orçamento do Estado e nas decisões da legislação da remuneração dos enfermeiros especialistas. No entanto, o Governo deixou chegar ao fim e, portanto, o impacto foi superior àquilo que estaríamos à espera."

Para quinta-feira está marcada uma nova ronda de conversas entre os enfermeiros e o ministério da Saúde, com uma nova greve no horizonte.



Lúcia Leite afirma que o protesto só será desconvocado se houver um compromisso por parte dos ministérios da Saúde e das Finanças.

"Só nesse cenário, aliás, com o compromisso do senhor ministro das Finanças e da senhora ministra da Saúde, porque ambos os ministérios estão na mesa negocial e, portanto, qualquer decisão que venha a ser tomada tem que ser um compromisso assumido por ambos os ministérios."