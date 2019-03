Há doentes com cancro que esperam três meses por cirurgias prioritárias

O deputado do PSD, Ricardo Baptista Leite, denunciou no Fórum TSF que os tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde estão a ser "largamente ultrapassados" e sublinha que há doentes com cancro a esperarem o dobro do tempo máximo por cirurgias prioritárias.

"No caso de doenças oncológicas, 35 unidades ultrapassam os tempos máximos de resposta garantida para cirurgias prioritárias, quatro das quais com atrasos no tempo de resposta igual ou superior a esse tempo máximo de 45 dias."

Sobre o investimento na saúde, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde diz, também no Fórum TSF, que houve de facto um aumento das equipas médicas e dos enfermeiros, mas lembra que, com a mudança das 40 horas de trabalho dos enfermeiros para as 35 horas, o aumento da capacidade não é assim tão significativo.

"Não são contratações às quais depois correspondem numa coluna ao lado saídas por aposentação ou seja aquilo que for. É o saldo líquido. A isto corresponde, de facto, sem nenhuma dúvida, o acréscimo muito significativo de capacidade de trabalho médico - 2443 - e também mais 4.031 enfermeiros, mas na parte dos enfermeiros não escondendo que aqui há a questão da 40 para as 35 horas, portanto, o aumento real deste número da capacidade da enfermagem não será exatamente estes quatro mil, será um número inferior."

No Fórum TSF, a líder do CDS-PP, Assunção Cristas lembrou ainda que "esses profissionais em muitos casos nem sequer foram suficientes para repor aqueles que foram aposentados" e que muitos "já estavam a trabalhar nos hospitais, mas com outro regime de trabalho, com outro tipo de contratos", isto é, "entraram nos quadros, o que não significa que sejam profissionais a mais ou uma força a mais nas equipas".

PCP e Bloco de Esquerda aproveitaram as intervenções no Fórum TSF para pedir um maior investimento na Saúde.

*Com Manuel Acácio