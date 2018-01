"Há um subfinanciamento do SNS"

Francisco George acredita que há um problema de orçamento no Serviço Nacional de Saúde. O antigo diretor-geral da Saúde admitiu concordar com António Arnault, o "pai" do SNS, que, em entrevista à TSF, afirmou que há um problema de financiamento do sistema.

António Arnault criticou aquilo a que chama "promiscuidade" entre os setores público e privado, na Saúde em Portugal e sublinhou a necessidade de melhor a qualidade do Serviço Nacional de Saúde.

"Há um subfinanciamento. Há um problema de orçamento para fazer funcionar, em termos de qualidade, o Serviço Nacional de Saúde", disse à TSF Francisco George.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

O atual presidente da Cruz Vermelha Portuguesa considera, no entanto, que também se pode fazer mais do que é feito no SNS, com a mesma despesa. "É possível melhorar a eficiência e, portanto, diminuir as despesas", referiu.

Francisco George diz que é preciso melhorar o financiamento do SNS, mas também a forma como é aplicado

Ouvido no Fórum TSF, Francisco George considera que é muito importante que os governantes participem no debate sobre o Serviço Nacional de Saúde e que desse debate se tirem consequências.

Francisco George sublinha que é importante que os governantes tirem consequências do debate sobre o SNS

"É absolutamente obrigatório, em nome do interesse público, que estas questões sejam resolvidas à luz dos princípios da transparência", disse Francisco George. O antigo diretor-geral da Saúde deixa o aviso: "É bom que os governantes estejam presentes, estejam atentos, mas que depois resolvam".