Transferência do Infarmed "acaba de morrer". Críticas em coro e o pedido de demissão

Ricardo Valente, vereador da câmara do Porto, acusou o ministro da Saúde de falta de coragem por recuar na decisão de transferir a sede do Infarmed para o Porto.

No Fórum TSF desta manhã, o vereador que acompanhou o processo na câmara do Porto defendeu que compete ao Governo assegurar o cumprimento de uma decisão que o próprio Conselho de Ministros tomou.

"Tudo isto é uma falácia do ponto de vista política (...) a decisão foi atirada para as calendas gregas", condena.

Adalberto Campos Fernandes disse na sexta-feira aos deputados da comissão parlamentar de Saúde que "o contexto político mudou significativamente" em relação há um ano, quando a decisão de mudar o Infarmed para o Porto foi tomada pelo Governo.



"A Assembleia da República está em condições de criar uma comissão que irá acompanhar as decisões sobre os processos de descentralização e de deslocalização. Entendemos, por isso, que não faria sentido extrair o Infarmed desse processo", justificou o ministro da Saúde .



Ricardo Valente espera que o primeiro-ministro se manifeste a propósito do caso. Já Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, remete um comentário para mais tarde.

Manuel Pizarro, o vereador socialista do município, também não poupa nas criticas a Adalberto Campos Fernandes. "Deu o dito por não dito."

"Chamar a este comportamento leviano é o menos violento que consigo imaginar."

Esta posição foi assumida no Parlamento "com enorme condescendência", condenou ainda. "Não vi mais nenhum partido político empenhado nesta transferência do Infarmed para o Porto".

Mais duro é o presidente da Associação Comercial do Porto. Nuno Botelho diz que Adalberto Campos Fernandes deixou de ter condições para continuar no cargo.

"É um ministro que já não existe (...) se houvesse alguma dignidade já não estaria a exercer."

"Este assunto acaba de morrer." Nuno Botelho não acredita que ainda há possibilidade de descentralização.

Uma comissão presidida pelo ex-ministro Cravinho, "um dos ministros mais centralistas que existiu desde o 25 de Abril", não vai permitir que o Infarmed saia de Lisboa.