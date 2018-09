Infarmed retira três cremes do mercado, um era indicado para crianças

O Infarmed retirou do mercado três produtos cosméticos, sendo um deles um creme de rosto para crianças.

De acordo com uma circular publicada na página do Infarmed, a entidade retirou o produto cosmético Barral BabyProtect Creme de Rosto "devido à identificação laboratorial de Phenoxyethanol não declarado na lista de ingredientes, bem como à utilização de conservantes não autorizados, pelo que ordena a suspensão imediata da comercialização e a retirada de todas as unidades existentes no mercado."



Foram também retirados os produtos"INCA Creme hidratante Limão" e "INCA Creme hidratante de Frutas", por ter sido detetado laboratorialmente "a presença da mistura de conservantes "Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone" nos produtos,".

Para além disso, "todos os cosméticos da mesma marca foram colocados no mercado sem que a pessoa responsável garanta o cumprimento das obrigações previstas" pelo que o Infarmed ordenou "a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado nacional de todos os produtos da marca INCA."

O Infarmed sublinha que "as entidades que disponham de produtos constantes do anexo não os podem disponibilizar, devendo proceder à sua devolução" e alerta os consumidores que possuam estes produtos cosméticos para que não os utilizem.