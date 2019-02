IPO do Porto abre portas de bloco operatório para "desmistificar" medos e ideias erradas

"Podem ficar aqui, assim, à entrada. Esta é uma sala de operações vulgar. O que é temos aqui de específico? Temos um ventilador, que vai respirar pelo doente durante uma cirurgia com anestesia geral. Temos o computador que permite aceder aos registos clínicos do doente e onde nós acrescentamos a informação importante e assim podemos partilhar dados importantes da cirurgia".

Graça Miguel, enfermeira-chefe do Bloco Operatório, conhece de cor os cantos da sala. Trabalha no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto há mais de 30 anos. Apontando para uma das paredes da sala, continua a apresentação. "Aqui temos um quadro branco onde registamos o que nós designamos de items quantificáveis. É aquilo que nós contamos que é utilizado durante a cirurgia, ou seja, as compressas, as agulhas, alguns instrumentos, os fluidos que são utilizados no doente, que também é importante controlar. Quanto soro entrou, quanto sangue vai sair. Sabemos se o doente está a perder muito sangue, ou se está tudo controlado". Virando-se para outro canto da sala, acrescenta "Ali temos as mesas de apoio onde colocamos o material esterilizado e os instrumentos, o rádio para dar um ambiente. Também é importante. Ajuda porque descontrai".

A Repórter Sónia Santos Silva já passou pelo Instituto Português de Oncologia do Porto e escutou quem sabe do ofício

Este sábado, o bloco operatório vai ter outro ritmo. As portas vão estar abertas para todos. Aos visitantes, Graça Miguel vai contar que o principal objetivo é cuidar e atender quem está doente. Uma tarefa tão técnica, quanto afetiva. "Sobretudo aqui no IPO. Basta simplesmente o doente estar à espera e nós aproximamo-nos. Há dias fui ter com um doente e pedi-lhe desculpa porque tínhamos acabado de sair do bloco e estávamos a falar. Ele disse que não fazia mal. E aquela abordagem serviu para me falar um pouco dele".

Mas há mais. Há detalhes que contam, e muito, na hora de receber um doente. "Saber o nome do doente. Antecipadamente procuramos essa informação. É muito valorizado e alguns doentes ficam mesmo surpreendidos".

Ao longo dos anos, Graça Miguel já viu de tudo. Quando entram, os doentes variam na reações, "há quem entre às gargalhadas, com muita confiança e a dizer que vai correr tudo bem, mas há também quem chore por estar preocupado e por tudo o que deixou lá fora e que não sabe se vai voltar a ver".

16 de fevereiro assinala-se o Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório. Graça Miguel diz que as visitas guiadas pretendem derrubar ideias erradas, mitos e receios. "Isto não é um lobo mau e se fosse nós estamos aqui, as avozinhas, para que tudo corra bem".

Os visitantes, que este sábado passarem pelo IPO do Porto, vão ficar a saber que tudo é pensado e cuidado ao pormenor. O serviço chefiado por Graça Miguel tem 55 enfermeiros. Durante as cirurgias estão presentes, pelo menos, três profissionais. "O enfermeiro circulante, que é o enfermeiro que interage com o exterior da sala de operações. O enfermeiro instrumentista, que se equipa com indumentária externa e que trabalham juntamente com o cirurgião. E o enfermeiro de anestesia, que colabora mais diretamente com o anestesista".

O pós-operatório é tão importante como as outras fases, por isso, os conselhos aos doentes não surgem por acaso. "Quando nós dizemos ao doente para pensar numa coisa boa antes da anestesia, isso também interfere depois no acordar".

Os oito blocos operatórios sucedem-se num corredor longo. De um lado estão as salas de apoio, de acondicionamento e os pontos de registo das cirurgias. Do outro encontra-se uma zona de acesso restrito aos profissionais, onde se acumulam materiais, caixotes, monitores, e um rádio, também aqui.

As visitas guiadas a um bloco operatório, no IPO do Porto vão decorrer este sábado, entre as 9:30 e as 19:30. A entrada é permitida a partir dos 6 anos.