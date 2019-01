Mais conforto e menor risco. Câmara do Porto cede ambulância ao São João

O Presidente da Câmara Municipal do Porto entregou esta quinta-feira, sem qualquer custo, uma ambulância ao Hospital de São João, para que as crianças internadas nos contentores possam ser transportadas com maior conforto e menor risco de infeção dentro do hospital.

Atualmente este serviço é assegurado por ambulâncias que realizam o transporte de outro tipo de doentes.

A Ambulância que pertence aos Sapadores do Porto é cedida pelo período de três anos, prazo previsto para a conclusão da construção da nova ala pediátrica. O autarca, Rui Moreira afirma que esta é uma contribuição da Câmara Municipal e da cidade.

"Percebemos que se veio de um muito tempo difícil e que o tempo fácil ainda não chegou. Também conheço bem as agruras da contratação pública. Entretanto, o que nos obriga a nós cidadãos é procurarmos atenuar as consequências para as famílias de já terem as suas crianças doentes".

Atualmente as crianças internadas nos contentores onde funciona a ala pediátrica são transportadas para exames e tratamentos dentro do hospital, em ambulâncias usadas para outros doentes. António Oliveira e Silva, o presidente do conselho de administração do São João, diz que esta é uma ajuda fundamental.

"Na nossa opinião nunca esteve em causa a segurança clínica das crianças. Agora, está em causa o conforto das crianças, dar melhores condições aos pais para acompanharem as crianças nos transportes e dar maior segurança aos profissionais".

Sobre o prazo para o início da construção da nova ala pediátrica, António Oliveira e Silva acredita que a obra avança no terreno no segundo semestre de 2019.

"A revisão do projeto que era necessária deve estar concluída em abril, depois há uma fase de revisão que demora cerca de mês e meio e a partir daí poderemos lançar o ajuste direto da obra. Espero que no início do segundo semestre deste ano possa dar-se início à obra".

Até lá vão realizar-se obras de manutenção e beneficiação da pediatria, o presidente do conselho de administração do São João sublinha que só no ano passado realizaram 1400 intervenções.