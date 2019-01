Mais de 4 mil candidatos para apenas 80 vagas. Nutricionistas e psicólogos criticam concurso para SNS

O número de candidatos às vagas abertas para nutricionistas e psicólogos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) ultrapassou em larga o número de lugares disponíveis. Houve cerca de 4.000 profissionais (1.082 nutricionistas e 2.849 psicólogos) a candidatarem-se às apenas 80 vagas, segundo os dados da Administração Central do Sistema de Saúde.

No último verão, o Serviço Nacional de Saúde abriu um concurso para a contratação de 40 nutricionistas e 40 psicólogos, dando forma a uma medida que está no programa do Governo desde 2015 - o reforço do número de profissionais de várias especialidades nos centros de saúde.

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, nota que está em causa um processo muito complicado, devido ao excesso de candidatos. A Ordem dos Nutricionistas considera, por esse motivo, que deveria ser aberto um novo concurso com mais vagas disponíveis. Até porque, garante Alexandra Bento, o número de profissionais atualmente no SNS está muito longe do número mínimo que seria indicado. "Temos 100 nutricionistas nos cuidados de saúde primários e o número mínimo desejável seriam 500 nutricionistas", refere.

Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, explica os problemas do escasso número de vagas do concurso aberto

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas nota ainda que o número de nutricionistas e psicólogos no SNS pode até nem aumentar depois, finalizado o concurso. Isto porque muitos dos profissionais que se candidataram já se encontram a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, mas sem a sua situação contratual regularizada - e concorreram a estas vagas com o objetivo de ver a sua condição profissional normalizada.