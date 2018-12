Mais de 600 farmácias recolhem fundos para pagar medicamentos a famílias carenciadas

As farmácias portuguesas estão a recolher fundos para ajudar as famílias mais carenciadas a ter acesso a medicação, a partir desta segunda-feira e até 25 de dezembro. A campanha intitulada "Dê troco a quem precisa" é promovida pelo Programa "A Bem: Rede Solidária do Medicamento", da associação Dignitude.

"Quando vamos à farmácia aviar medicamentos, o farmacêutico pergunta se a pessoa pretende arredondar na sua conta para o valor superior. Pode ser um cêntimo, dois cêntimos, um euro ou o que as pessoas entenderem. Se as pessoas concordarem com isso é-lhes depois entregue o recibo correspondente ao preço dos medicamentos que vão pagar e também um recibo correspondente à doação que fizeram para efeitos de abatimento no IRS", explica Maria de Belém, coordenadora geral da associação.

O programa "A Bem" já apoiou mais de 6.700 pessoas, de 3.500 famílias, um balanço positivo, mas que, na visão de Maria de Belém, não chega.

Este ano, mais de 600 farmácias aderiram à campanha "Dê troco a quem precisa" e Maria de Belém garante que todos os donativos são entregues aos beneficiários do programa. Pode consultar a lista de farmácias aderentes no site abem.pt.

"Cada cêntimo que as pessoas entregarem na farmácia é dedicado exclusivamente a esta finalidade. Não paga custos de estrutura, não paga nada."