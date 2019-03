ManifestaMente: Falar, Juntar e Fazer pela Saúde Mental

Falar, Juntar e Fazer pela Saúde Mental - é este o lema do ManifestaMente, uma iniciativa cidadã pela Saúde Mental. O projeto surgiu há cerca de dois anos da ideia de uma enfermeira e uma jornalista. Desde essa altura, foi crescendo e juntando outros profissionais. Um olhar multidisciplinar sobre a Saúde Mental que Ana Mina, uma das fundadoras, considera urgente para enfrentar um problema real.

Um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) revelado no ano passado mostra que um em cada cinco portugueses sofre de problemas de doença mental. É uma das taxas mais elevadas da Europa. "A Saúde Mental é um tema tabu", lembra Ana Mina, "há imensa gente em sofrimento desnecessariamente porque há respostas e ajudas."

A jornalista Joana Carvalho Reis conversou com Ana Mina, uma das fundadoras do ManifestaMente.

Quebrar preconceitos, criar debate e envolver a sociedade na procura de soluções é o objetivo do ManifestaMente. Para isso, desenvolveram o "Kit Básico de Saúde Mental". Na prática, são sessões públicas de informação, com troca de ideias, esclarecimento de dúvidas - uma conversa aberta sobre Saúde Mental, informal e descontraída, para chegar a todos.

Esta segunda-feira há uma destas sessões, mas já está esgotada. "As inscrições esgotam desde o primeiro dia", revela Ana, "há mesmo uma sede em relação a este assunto".

Em breve vão surgir outras datas do "Kit Básico de Saíde Mental" e em mais pontos do país. Em manifestamente.org é possível encontrar todas as informações sobre este projeto.