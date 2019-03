Médicos de família temem que consultas por telemóvel aumentem as desigualdades

"Será que a tecnologia serve para todos os doentes?" é a pergunta que o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGP) coloca a propósito da nova ferramenta que vai permitir aos utentes terem consultas através de uma videochamada.

Rui Nogueira teme que a ferramenta aumente as desigualdades: "Nós não podemos aprofundar as iniquidades que já temos no sistema. Já há pessoas que têm dificuldade de acesso. Se ainda vamos criar mais desigualdades neste acesso, nós estamos a ir pelo caminho errado."

No mesmo plano, Rui Nogueira sublinha que "a consulta exige que a pessoa esteja em contacto com o médico" e que esta nova ferramenta deve ser o último recurso e que não pode "substituir o contacto direto".

O presidente da APMGP defende que, em alternativa, devem ser criadas equipas domiciliárias e medidas que facilitem o acesso aos cuidados de saúde: "Há doentes que pela sua condição económica, pelo seu isolamento, pela sua condição de instrução, de não poder utilizar algumas tecnologias, têm ainda que ter mais apoio e haver mais possibilidades de visita no domicílio, mais possibilidade de tratamentos no domicílio, de haver transportes que facilitem o acesso das pessoas aos cuidados de saúde."