Melhor enfermeira de Inglaterra gostava que tivesse sido Portugal a distingui-la

A possibilidade de regressar a Portugal não está afastada, mas, por agora, Sílvia Nunes, a melhor enfermeira de Inglaterra vai continuar no Reino Unido.

A enfermeira portuguesa, de 34 anos, emigrou em 2014 e foi distinguida este sábado como a melhor enfermeira de Inglaterra.

Ouvida pela TSF, Sílvia Nunes revela um misto de sentimentos "Foi uma surpresa muito boa. É um orgulho muito grande ter recebido um prémio destes. É um momento de alegria pelo meu trabalho ser reconhecido e, ao mesmo tempo, de tristeza, porque não foi Portugal que me deu este prémio, foi Inglaterra."

O júri destacou a capacidade inovadora, criativa e apaixonada com que Sílvia Nunes tem exercido a profissão.

"Eu acho que as práticas poderão ser todas iguais. Acho é que a gente depois adequa ao tipo de público que temos connosco. Os meus residentes são pessoas com mais de 65 anos, têm todos um passado histórico diferente, não são residentes com qualquer tipo de saúde mental. Aquilo que se faz é tentar entender o que é que se passa com eles e fazer com que a qualidade que eles vão ter de vida até ao resto dos dias deles seja o mais calma possível, coisas como alterar a alimentação."

Sílvia Nunes recebe o prémio numa altura em que em Portugal os enfermeiros estão descontentes com o Governo. A enfermeira considera os protestos justos.

"O que tenho visto é o que está na comunicação social. Eu acho que, no fundo, eles têm razão naquilo que estão a fazer, até porque o Estado e o Governo simplesmente libertou mais dinheiro para os bancos. Quer dizer, por um lado há dinheiro e por outro lado já há dinheiro. É um bocado triste ouvir esta situação, tendo em conta que eu estou tão bem em Inglaterra e os meus colegas em Portugal não parecem estar tão bem."