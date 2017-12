Não vá ao médico, telefone

Está em marcha uma campanha de divulgação das novas valências do SNS 24, que incluem não só a marcação de consultas para o médico de família, como o acesso ao boletim de vacinas ou o pagamento de taxas moderadoras online.

Em declarações à TSF, Henrique Martins, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, explicou que, além de desconhecimento, existe também um certo receio de que o atendimento não corra tão bem pelo telefone como presencialmente.

Uma mudança de hábitos não só para os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) mas também para as próprias estruturas do Ministério da Saúde. Henrique Martins destaca que as Unidades de Saúde Familiares, mais recentes, estão mais habituadas a um relacionamento mais indireto com a população do que as unidades mais antigas.

No entanto, está a ser feito um trabalho interno de sensibilização para a importância destas mudanças no atendimento dos utentes, como, por exemplo, as marcações para o médico de família sem necessidade de sair de casa.

Apesar de tudo, o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde afirma que são bastante animadores os números relativos às chamadas recebidas pelo SNS 24, com um aumento significativo da procura.

"Ainda não terminámos o mês de dezembro e já temos, praticamente, mais 5 mil chamadas do que no igual mês do ano passado", revelou Henrique Martins, "estamos a falar de um aumento de 10%".

O presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde adianta que, até ao momento, o SNS 24 já recebeu cerca de 60 mil chamadas, durante o mês de dezembro e espera que o número suba até às 70 mil, até dia 31.

A equipa do SNS 24 foi reforçada e existem profissionais dedicados, em exclusivo, às chamadas sobre a gripe, com a perspetiva de que os casos aumentem nos próximos dias.

Henrique Martins sublinha que um telefonema para o SNS 24 faz toda a diferença, já que pode resolver a situação em causa e impedir uma ida desnecessária às urgências. O presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde lembra ainda que os tempos de espera das urgências estão disponíveis no site do SNS.