"Não vai haver rutura" de medicamentos para doentes com Parkinson, assegura Infarmed

A presidente do Infarmed garante que garante que não vão faltar medicamentos para os doentes de Parkinson.

O medicamento de Sinemet estava em rutura de stock devido a "um problema no local de fabrico", mas a situação já foi ultrapassada, assegura Maria do Céu Machado.

"Conseguimos ter certeza absoluta de que não vai haver rutura", assegura a responsável à TSF, ouvida pela jornalista Gabriela Batista.

O Infarmed reuniu com a empresa fornecedora do medicamento, empresas que produzem um fármaco alternativo e empresas que produzem genéricos deste medicamento noutros países.

A empresa que apresentou o problema e que detém 80% do mercado "está a conseguir colocar no mercado algumas embalagens e as outras empresas estão a dar-nos resposta. "Não vai haver rutura", reitera.

Até ao final do ano O Sinemet está garantidamente disponíveis nas farmácias. O stock está, possivelmente, garantido até o primeiro semestre de 2019.

Há outros fármacos no mercado que têm o mesmo princípio ativo, a levodopa, embora com dosagens diferentes. É por isso essencial que, em caso de reorientação da terapêutica, esta seja feita com acompanhamento médico.