Taxas moderadoras: gastos anuais dos utentes vão ter limites

O documento já aprovado em Conselho de Ministros está guardado a sete chaves, reservado ao parlamento. A ministra da Saúde avança com "alterações de cariz mais ideológico". Entre elas a fixação de um teto máximo ao que cada utente pode gastar por ano em taxas moderadoras e a possibilidade de contratar profissionais em regime de exclusividade para o SNS.

Nas palavras de Marta Temido, a ministra da saúde, esta proposta de Lei de Bases da Saúde "aperfeiçoa e aprofunda" aquilo que foram os princípios apresentados pelo grupo de trabalho liderado pela anterior minsitra da tutela Maria de Belém.

A ministra da Saúde, Marta Temido, admite que a proposta avança com "alterações de cariz mais ideológico".

Uma das ideias que passou foi a de definir um teto máximo ao que cada cidadão gasta anualmente em taxas moderadoras. É que está no documento, mas para mudar a realidade será preciso, primeiro que a proposta seja aprovada no Parlamento, segundo, que avançar com legislação específica a definir esse teto máximo.

É assim, de resto, com praticamente tudo o que respeita a esta proposta de Lei de Bases. O documento também pode servir de trampolim para outras mudanças. Ainda no caso das taxas moderadoras, há a possibilidade de adotar a proposta do Bloco de Esquerda, que pretende eliminar as taxas moderadoras em todos os cuidados de saúde que são prescritos pelos médicos. Por exemplo, exames de diagnóstico ou consultas de especialidade.