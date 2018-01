Novo alargamento de horários em centros de saúde do Norte e Algarve

Esta é já a terceira vez que a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) reforça os serviços dos centros de saúde da região desde 26 de dezembro, dia de tolerância de ponto, e até agora foram feitas diariamente, no "horário alargado", cerca de 1600 consultas extra de Medicina Geral e Familiar, ao passo que a média diária geral dos atendimentos "tem oscilado entre os 6 mil e os 7500 episódios por dia", revela a ARS-N em comunicado.

"No que diz respeito a camas suplementares nos hospitais, estando prevista a abertura de 364 para todos as unidades da região, até à presente data apenas tivemos necessidade de abrir 277", acrescenta a ARS-N.

Este novo "plano de resposta da ARS-N aos cuidados de saúde" surge na sequência de medidas já tomadas a 29 de dezembro, com o reforço de horários em 39 unidades de saúde e pretende responder ao "aumento de procura" e como forma de "adequação dos diferentes serviços face às temperaturas adversas já verificadas e previsíveis para os próximos dias", explica a ARS-N.

Quanto a "camas suplementares nos hospitais", está "prevista a abertura de 364 para todas as unidades da região", mas até ao momento apenas houve "necessidade de abrir 277", indica ainda a ARS-N. Quanto ao alargamento dos horários dos centros de saúde, estão em causa 44 unidades em várias zonas do Norte.

ARS Algarve reforça atendimento para responder a pico da gripe

No âmbito do Plano de Contingência Sazonal de Inverno, a ARS do Algarve adiantou que procedeu ao "reforço de recursos humanos e ao alargamento do horário de atendimento nos centros de saúde da região, nas consultas de recurso dos centros de saúde de Lagoa, de Monchique, de Portimão, de Silves, de Faro, de Olhão, de São Brás de Alportel, de Tavira e de Alcoutim".

O objetivo, justificou a ARS, é "garantir desta forma a prestação de cuidados de saúde à população nos casos de doença aguda como gripe e infeções respiratórias", nestas unidades dos três ACES que estão sob sua tutela (Barlavento, Central e Sotavento).

"Todas as unidades de saúde da região, quer as urgências hospitalares do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), quer os Centros de Saúde, estão preparadas para, em caso de necessidade, responder de forma articulada a um eventual aumento da afluência de utentes aos seus serviços", assegurou a ARS no comunicado em que anunciou o reforço.

A Administração Regional de Saúde algarvia destacou que, ao nível hospitalar, o CHUA "procedeu ao reforço de profissionais nas urgências" e, "em caso de necessidade", 20 das 40 camas acionadas no âmbito do plano de contingência da gripe "já estão a ser utilizadas para receber doentes".

Os ACES estão a "monitorizar diariamente" a afluência de utentes aos cuidados de saúde primários, permitindo que "os horários dos centros de saúde, nomeadamente da consulta aberta (consulta do recurso do dia), sejam adaptados a um eventual aumento de número de utentes", referiu ainda a ARS.