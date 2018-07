Novos medicamentos já curaram quase 11 mil doentes com hepatite C

Quase 11 mil doentes com hepatite C ficaram curados desde que há quase três anos o Estado aprovou o primeiro medicamento de nova geração que prometia tratar de vez a doença. A taxa de sucesso chega aos 96,6%.

Apesar dos números anteriores, há muitos doentes que ainda não chegaram à fase de ter resultados depois de receberem o tratamento, num total que ultrapassa os 20 mil.

Os números são do Infarmed e Jorge Rodrigues, responsável pela área da hepatite C na autoridade nacional do medicamento, sublinha que são muito positivos, sendo normal que tenham aparecido entretanto muito mais doentes que os 13 mil que se tinham estimado de início.

Jorge Rodrigues adianta que há novos doentes que entretanto vão surgindo nos hospitais.

A meta do governo e da Organização Mundial de Saúde é reduzir até 2030 em 90% as novas infeções crónicas e 65% a mortalidade por estas doenças, objetivos que em Portugal deverão ser atingidos antes do previsto.

O especialista detalha os números.

Ao todo, até hoje, dois anos e meio depois do início do tratamento universal e gratuito destes doentes, ficaram curadas 10.664 pessoas das 11.041 que já tiveram resultados após o tratamento inovador.

A maioria dos novos doentes também começa a receber estes medicamentos em fases menos adiantadas e graves da doença, tendo diminuído os casos com fibrose grave, fibrose severa ou cirrose.