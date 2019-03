O leite materno mantém as qualidades quando é retirado e conservado?

"Dar em tempo real será sempre mais ajustado", afirma a nutricionista Helena Canário, que explica que o leite materno é dinâmico e adapta-se às necessidades do bebé. "Quando retira e está algum tempo sem dar, corre o risco de estar a dar um leite que não está tão ajustado às necessidades do bebé, mas [se não houver a possibilidade de amamentar diretamente] é sempre positivo fazer isso", esclarece.

Nesse caso, "lavar bem a maminha, retirar o leite para um recipiente esterilizado, conservá-lo no frio, ou congelar" são cuidados essenciais para garantir a qualidade do leite. Helena Canário refere também que é preciso ter atenção ao processo de descongelação. "Descongelar de forma adequada, tirando para a área do frigorífico, deixando descongelar bem para dar ao bebé. (...) É sempre uma alternativa para as mães que vão trabalhar, que têm ainda uma grande quantidade de leite e, portanto, seria uma pena limitar essa doação ao seu próprio filho", afirma.

Helena Canário sublinha que o leite materno é um bem da natureza que, além de ter uma composição nutritiva muito rica, possui substâncias que protegem o bebé.