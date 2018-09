"O SNS está saudável", diz o administrador do Centro Hospitalar Lisboa Norte

O administrador do Centro Hospitalar Lisboa Norte mostrou-se convencido de que a proposta do PSD para ter mais gestão privada nos hospitais públicos não é uma porta aberta para a privatização e sublinhou que "o Serviço Nacional de Saúde está saudável".

O ex-secretário de Estado de dois governos PSD, disse, em entrevista ao jornalista Fernando Alves, que o documento "Uma política de Saúde para Portugal" apresentado pelo seu partido na semana passada ainda tem questões em aberto e precisa de ser debatido.

Carlos Martins, que gere o maior hospital do país, acredita que o SNS é como as pessoas "Nós estamos saudáveis, mas temos picos de doença e temos, às vezes, pequenas maleitas."

"O país não deve continuar a evoluir assente só no serviço público, mas tem que encontrar formas de articulação com o setor privado e com o setor social."

"O PSD ainda não está a ser essa oposição forte"

Noutro plano, o administrador do Santa Maria que apoiou Santana Lopes, comentou a liderança de Rui Rio, o presidente que defende, mas do qual esperava uma oposição mais vigorosa.



"O país precisa de uma oposição forte e o PSD tem uma particular responsabilidade na oposição, como terá sempre em termos de governação do país. Eu penso que o PSD ainda não está a ser essa oposição forte.", defendeu Carlos Martins.