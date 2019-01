OMS alerta para falta de planos de saúde para migrantes e refugiados na Europa

Nos poucos dados que a Organização Mundial de Saúde conseguiu reunir destacam-se algumas desigualdades. Desde logo no acesso à vacinação. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera fundamental que os refugiados e migrantes recebam proteção contra doenças contagiosas como a tuberculose, o VIH ou a hepatite. Um cenário que não se verifica, uma vez que o calendário de vacinas é interrompido durante o processo de migração para a Europa.

Tal como entre qualquer grupo populacional, os refugiados e migrantes sem vacinação completa "podem levar à ocorrência de epidemias", alerta a organização. "É frequente ver que as barreiras linguísticas, de informação, culturais e económicas, além de fatores como a legalização na região, podem influenciar a vulnerabilidade dos refugiados e migrantes às doenças prevenidas através de vacinas".

"No entanto, só alguns estados-membros da Região Europeia da OMS têm programas de vacinação que incluem estas populações".

A jornalista Sónia Santos Silva reuniu alguns dos principais dados do relatório divulgado esta segunda-feira pela OMS

Pelo menos oito países da Região Europeia da Organização Mundial de Saúde não têm planos para refugiados e migrantes nos seus sistemas de saúde, apesar de esta população ultrapassar os 90 milhões de pessoas na região. A Organização Mundial de Saúde divulgou, esta segunda-feira, o seu primeiro relatório produzido pela Região Europeia, que agrega 53 estados, sobre a saúde dos refugiados e migrantes, sublinhando a falta de dados específicos e de planos de saúde para uma população que representa 10% do total destes países.

Embora não identifique os países sem planos para estas populações, o documento sublinha que a falta de capacidade para assegurar o acesso equitativo a cuidados de saúde para refugiados e migrantes pode ter repercussões negativas na saúde pública.

No campo das doenças não contagiosas, a OMS realça a prevalência elevada da diabetes, sobretudo em idades precoces, e o diagnóstico já em fase avançada, no caso do cancro. Relativamente à saúde mental, o alerta vai para os episódios de stress pós-traumático, depressão e ansiedade, enquanto na área da saúde sexual, os dados demonstram que a mutilação sexual feminina é a maior preocupação das autoridades de saúde, devido ao aumento do número de casos.

Feito o diagnóstico, a Organização Mundial de Saúde recomenda aos países europeus que tornem os serviços de saúde universais e que a par do apoio médico, seja prestado apoio social, já que muitas destas pessoas desconhecem os sistemas de saúde do país onde estão.