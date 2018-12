Ordem dos Médicos pede atenção a cirurgias pediátricas durante greve

"Sendo os casos prioritários aqueles que devem merecer uma parte grande do nosso foco, nós não nos podemos esquecer de todos os outros casos, um é o caso das crianças", defende o bastonário da Ordem dos Médicos.

Miguel Guimarães esteve reunido, esta segunda-feira, com os diretores clínicos dos hospitais e afirmou que o adiamento de cirurgias em crianças é uma das preocupações - não porque se tratem de urgências, mas pelo impacto que pode ter na vida dos mais novos.

"As crianças têm sido as mais adiadas, porque não são casos clinicamente graves, o que é bom porque não há muitas crianças com tumores e coisas assim", conta o bastonário. Mas há outras circunstâncias que merecem atenção, defende: "Muitas vezes os pais preparam a cirurgia para que não haja um grande impacto naquilo que é a escola, aproveitando as férias e outras coisas e esses adiamentos podem ter impacto na vida escolar das crianças".