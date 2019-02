"Os vegans conseguem a proeza de pôr as crianças a comer fruta e legumes"

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

"Pais vegans serão tão bons pais como aqueles que comem tudo, mas é preciso perceberem que [esta alimentação] exige muito mais trabalho e muito mais variedade do que a de uma criança que coma carne e peixe", afirma a pediatra Carolina Prelhaz.

Nestes regimes não se consome carne, nem peixe e, por isso, Carolina Prelhaz sugere alternativas como as leguminosas e produtos delas derivados. No caso dos vegans, é importante fazer uma suplementação de vitamina B12 e de ferro, porque "é uma alimentação muito restrita, muito mais do que a vegetariana, porque estes continuam a comer lácteos e ovos".

"Nos produtos vegetais é muito difícil obter vitamina B12 e ferro, se bem que é uma coisa contornável, se os pais estiverem bastante informados e souberem como misturar os alimentos para obter o melhor deles", explica.

"Não tenho nada contra estes regimes alimentares diferentes. Muitas vezes, os vegan e vegetarianos conseguem a proeza de pôr as crianças comer frutas e legumes", sublinha a pediatra. Mas é preciso "perceber se os pais que decidiram ser vegan têm capacidade, estão informados e perdem tempo a sê-lo bem, se não a criança corre um sério risco de carências".