PAN quer mais camas e mais funcionários nos cuidados paliativos

No texto que apresenta, esta quarta-feira, aos deputados, o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) chama a atenção para o Relatório de Outono do Observatório Português dos Cuidados Paliativos, que aponta, por exemplo, que o número de camas para este tipo de cuidados é insuficiente.

"Temos 382 camas destinadas aos cuidados paliativos e este relatório diz que devíamos ter 768. Portanto, estamos a metade", disse Cristina Rodrigues, da comissão politica do PAN, em declarações à TSF.

Também nos recursos humanos disponíveis nos cuidados paliativos se verifica uma "grande escassez". "Há distritos, como Leiria e Coimbra, onde não existem, sequer, equipas para ajudar as pessoas que precisam [de cuidados paliativos] e que não têm qualquer tipo de apoio por parte do Estado", acrescentou Cristina Rodrigues.

O PAN pede ainda ao Governo que faça uma avaliação do funcionamento das Unidades e Equipas Intra-hospitalares de Cuidados Paliativos, que aposte na criação de serviços de cuidados paliativos pediátricos ao domicílio e que aprove o estatuto do cuidador informal

Em 2018, o PAN apresentara um projeto de lei sobre a eutanásia, no qual, Cristina Rodrigues lembra, que a questão em causa era a liberdade de escolha. Já no projeto de resolução agora apresentado, o objetivo é a dignidade no tratamento dos doentes.

"No caso dos cuidados paliativos, estamos a falar de um direito que todas as pessoas devem ter. Havendo situações de doença prolongada, as pessoas devem ter uma resposta por parte do Estado e conseguir ter um tratamento digno", defendeu.