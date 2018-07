"Patético, incompetente e cínico." Sindicato ataca ministro da Saúde

Os chefes de equipa das especialidades de ginecologia e obstetrícia da maternidade queixam-se de exaustão e de falta de pessoas. Os profissionais anunciaram que, dentro de duas semanas, vão deixar de fazer horas extraordinárias.

O presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), João Proença, afirma-se solidário com os médicos e fala numa "gestão desastrosa" que pode inviabilizar as urgências da maior maternidade do país.

"Desde novembro do ano passado que os responsáveis das urgências da Maternidade Alfredo da Costa exigem a resolução do problema da falta de médicos e a abertura de concursos para as pessoas que se formam na maternidade", afirmou o sindicalista.

"É uma gestão desastrosa, que põe em causa o funcionamento de uma unidade hospitalar que é um exemplo desde há muitos anos", criticou João Proença.

Esta semana, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, admitiu constrangimentos pontuais no Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas afirmou existir um empolamento desses constrangimentos.

Perante esta posição, o presidente da FNAM classifica o ministro com duros adjetivos: "Ele patético, incompetente e cínico".

"O que é que um ministro faz num sítio em que não se responsabiliza pelo que faz?", questionou João Proença. "Não faz nada, está a utilizar um cargo político", acusou.

"É uma situação insustentável", declarou o sindicalista, que pede a intervenção do primeiro-ministro, António Costa, se o ministro da Saúde não resolve o problema.

"É preciso urgentemente resolver o problema, para que, em agosto, não faltem médicos e a Maternidade Alfredo da Costa não tenha de fechar durante alguns dias", avisou. "Precisamos de negociar as carreiras para que as pessoas não saiam mais do Serviço Nacional de Saúde", concluiu.